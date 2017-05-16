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В Челябинске появится аналог московского дизайн-завода «Флакон»
16.05.2017 г. 13:29
Фото с сайта vk.com/event146745675
В Челябинске появится аналог московского дизайн-завода «Флакон». Представители столичной творческой группы реализуют в городе концепцию по созданию креативного кластера. Он появится в здании бывшего завода оргстекла. На индустриальной площадке по улице Свободы, 2 под одной крышей объединят архитектурные и дизайн-бюро, представителей медиасферы и IT-технологий. Там будут проводить не только лекции и обучающие семинары, но и займутся разработкой концепции новой пешеходной зоны Челябинска. Презентация проекта, который получил название SVOBODA2, состоится 25 мая.
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