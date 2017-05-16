Фото: Роман Хусаинов / vk.com/auto_mgn

«Пункт назначения». В Магнитогорске длинный брус из грузовика насквозь пробил легковой автомобиль. Снимок машины, буквально надетой окнами на доску, очевидцы опубликовали в группе в социальной сети "ВКонтакте" "На дорогах Магнитки!". О пострадавших в аварии не сообщается.

Причиной ЧП стало выпадение груза из «Газели», которая ехала перед пострадавшим ВАЗом. Кузов легковушки не получил повреждений, брус пробил лобовое стекло и, наискосок пройдя через кабину, вылетел наружу через боковое окно со стороны водителя. Не исключается версия о том, что виновником происшествия стал человек за рулем ВАЗа, который сам наехал на брус и сманеврировал в сторону. В социальных сетях пользователи сравнили аварию со знаменитым эпизодом фильма ужасов «Пункт назначения» с той разницей, что магнитогорский водитель чудом остался в живых.

Фото: Роман Хусаинов / Группа в соцсети "ВКонтакте" На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

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