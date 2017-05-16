Фото с сайта snpltd.ru

Путевка в детский лагерь в Челябинской области этим летом будет стоить 20 тыс. 300 рублей. Это на 800 рублей больше, чем в 2016-м, подсчитали в министерстве образования. В 2017-м лагеря примут 200 тыс. детей. На оздоровительную кампанию из региональной казны выделили свыше 460 млн рублей - на 15 млн больше, чем год назад. Местные бюджеты направили в сумме почти 400 млн рублей. Лагеря откроются 10 июня, сейчас помещения ремонтируют, закупают инвентарь, оборудуют пищеблоки и медпункты, обрабатывают территорию химикатами от клещей и крыс. На местах также отбирают пробы питьевой воды.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.05.2017 г.»