Фото с сайта new.xakac.info

Вузы Челябинской области поднимут стоимость обучения в полтора раза. Уже с сентября цены на бакалавриате будут начинаться от 105 тыс. рублей, сообщает 74.ru. Решение об увеличении платы приняло Министерство образования России. Ректоры вузов в спешке корректируют документы. Например, в ЮУрГУ на специальности "Прикладная математика" стоимость вырастет с 75 тыс. до 105 тыс. рублей. Архитекторов, IT-специалистов и энергетиков будут учить за 118 тыс. в год.

Раньше решения Минобра распространялось только на подведомственные ему университеты. В этом году такие же коэффициенты спущены вузам министерств спорта, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства. Нормативы обязаны использовать и частные образовательные организации, если у них есть хоть одно бюджетное место. Окончательные цены вузы будут обязаны разместить на своих сайтах в конце мая – начале июня.

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