- +1 ... +3 C°
- +7 ... +9 C°
- 56.2603р. - 0.2655
- 62.0382р. + 0.1933
Вузы Челябинской области поднимут стоимость обучения в полтора раза
16.05.2017 г. 12:52
Вузы Челябинской области поднимут стоимость обучения в полтора раза. Уже с сентября цены на бакалавриате будут начинаться от 105 тыс. рублей, сообщает 74.ru. Решение об увеличении платы приняло Министерство образования России. Ректоры вузов в спешке корректируют документы. Например, в ЮУрГУ на специальности "Прикладная математика" стоимость вырастет с 75 тыс. до 105 тыс. рублей. Архитекторов, IT-специалистов и энергетиков будут учить за 118 тыс. в год.
Раньше решения Минобра распространялось только на подведомственные ему университеты. В этом году такие же коэффициенты спущены вузам министерств спорта, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства. Нормативы обязаны использовать и частные образовательные организации, если у них есть хоть одно бюджетное место. Окончательные цены вузы будут обязаны разместить на своих сайтах в конце мая – начале июня.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 19.04.2017 г. В ЧелГУ планируют готовить специалистов по борьбе с терроризмом
- 18.04.2017 г. Магнитогорский вуз победил во втором этапе конкурса по созданию опорных университетов
- 28.03.2017 г. Пять филиалов ЮУрГУ ликвидируют в Челябинской области
- 24.03.2017 г. Вместо ЧелГУ и ЧГПУ на статус опорного вуза региона теперь претендует Магнитогорский технический госуниверситет
- 10.03.2017 г. Епархия: в школах Челябинска орудуют хироманты. Об этом заявили в Челябинской епархии