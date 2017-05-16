Фото с сайта cheladmin.ru

Полмиллиона южноуральцев приняли участие в субботниках. Они собрали более 150 тыс. кубометров мусора. 20 тыс. предприятий региона вывели своих сотрудников на уборку. Были использованы 10 тыс. единиц техники. Участники субботников высадили более 12 тыс. деревьев. К Дню Победы отремонтировали 600 военных памятников и мемориалов. С итогами весенней экологической кампании ознакомился губернатор Борис Дубровский. Глава области подчеркнул, что субботники - это только часть системы по наведению порядка и формированию новой схемы обращения с отходами.

"Вот что нам предстоит сделать в ближайшей перспективе: ликвидировать все несанкционированные свалки и перейти к цивилизованному сбору, обороту и утилизации отходов", - сказал Борис Дубровский.

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Все новости за 16.05.2017 г.»