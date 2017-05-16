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В Челябинской области запретят весеннюю охоту
16.05.2017 г. 12:46
В Челябинской области запретят весеннюю охоту. С таким предложением к Борису Дубровскому обратился замгубернатора Олег Климов. Причина в том, что как раз на старте весеннего охотничьего сезона в лесах бушуют пожары.
«Необходимо сделать выводы из сложившейся весенней ситуации и принять соответствующие меры по недопущению ЧС, связанных с лесными пожарами», – сказал Олег Климов.
Инициатива о запрете весенней охоты касается сезона 2018 года. По словам Олега Климова, ряд регионов России ввел такую практику. Губернатор Борис Дубровский поручил подробно рассмотреть предложение, а также возможность его реализации в зависимости от погодных условий, которые будут в регионе на момент начала охоты в будущем году.
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