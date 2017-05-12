Фото с сайта vk.com/parkoviy_74

Детский батут в Парковом унесло ветром на проезжую часть. ЧП произошло на перекрестке улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля днем в среду, 10 мая. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети "ВКонтакте". Судя по фото, выложенным в интернет, резиновая конструкция зацепилась за столб и осталась там висеть. Все случилось из-за того, что батут не был закреплен.

Жители микрорайона рассказывают, что конструкция стоит на том месте уже несколько лет, и предприниматели никогда не утруждали себя мерами безопасности. Одна из женщин сообщила, что батут сорвал с места порыв ветра, когда его надували. "Я около 15:00 проходила мимо, и он был полностью спущен, видимо, когда стали его накачивать, перевернуло ветром. Детей там просто не могло быть в это время, а то, что он у дороги, это уже другой вопрос", — написала она.

Фото: Парковый Челябинск / vk.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 12.05.2017 г.»