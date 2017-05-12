Фото с сайта qostanay.tv

В Челябинской области не будут снижать закупочные цены на молоко. Обычно летом стоимость литра резко падает. Переработчики приобретают сырье гораздо дешевле. Для южноуральских фермеров это может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Средняя закупочная цена на необработанное молоко в первом квартале 2017 года в Челябинской области составляла 21 рубль за килограмм. В соседних регионах она на рубль выше. Рост цен на энергоносители, корма, ветеринарные препараты, на запчасти к сельхозтехнике делает производство молока в Челябинской области не самым рентабельным бизнесом. Животноводы обратились в региональный минсельхоз с просьбой оставить закупочные цены на молоко на уровне последних месяцев. Их поддержало не только ведомство, но и переработчики. По мнению предпринимателей, это поможет развитию отрасли в целом.

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Все новости за 12.05.2017 г.»