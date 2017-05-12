Челябинск
- +4 ... +6 C°
- +8 ... +10 C°
- 57.164р. + 0.0479
- 62.0915р. - 0.0680
Нескучное право
-
10.05.2017 г. | 16:43
-
02.05.2017 г. | 10:49
Топ-5 новостей Челябинска
Житель Челябинской области в пьяной драке убил отчима и друга
12.05.2017 г. 16:18
Фото с сайта mozlife.ru
Житель Челябинской области в пьяной драке убил отчима и друга. Теперь он предстанет перед судом. Само преступление было совершено 26 сентября прошлого года на турбазе в селе Верх-Катавка. Трое мужчин распивали спиртное. Между обвиняемым и его отчимом завязалась драка. Пасынок набросился на противника с ножом и перерезал ему горло. Сообразив, что приятель все видел, убил тем же способом и его. Возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение направлено в суд, сообщает пресс-центр прокуратуры области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 03.05.2017 г. Жители Челябинской области создали петицию против подростков, зверски убивших женщину из-за тюркских черт лица
- 03.05.2017 г. Пожилой мужчина в Златоусте убил больную жену, а потом покончил с собой
- 26.04.2017 г. 17-летняя девушка в Златоусте убила свою знакомую
- 25.04.2017 г. Жители Магнитогорска получили по 17 лет колонии за убийство и сожжение тела гражданки Вьетнама
- 25.04.2017 г. В Челябинске задержали мужчину, который убил человека в алкомаркете «Красное&Белое»