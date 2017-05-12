Фото с сайта mozlife.ru

Житель Челябинской области в пьяной драке убил отчима и друга. Теперь он предстанет перед судом. Само преступление было совершено 26 сентября прошлого года на турбазе в селе Верх-Катавка. Трое мужчин распивали спиртное. Между обвиняемым и его отчимом завязалась драка. Пасынок набросился на противника с ножом и перерезал ему горло. Сообразив, что приятель все видел, убил тем же способом и его. Возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение направлено в суд, сообщает пресс-центр прокуратуры области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 12.05.2017 г.»