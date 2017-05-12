Фото с сайта sledcom.ru

Ушедшего в больницу парня из челябинского пригорода нашли мертвым. 19-летнего Марата Юмагулова из поселка Тимирязевский обнаружили повешенным в одном из садов Чебаркульского района. Свой дом южноуралец покинул 6 марта, родственники полагали, что он направляется в больницу. Больше близкие его не видели и начали поиски. Обнаружили тело Юмагулова только 10 мая и сразу же предали земле, сообщает 31tv.ru.

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