Фото с сайта cheladmin.ru

Топ-5 новостей Челябинска. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 6 по 12 мая 2017 года.

1. Челябинск отметил День Победы



Празднование Дня Победы в Челябинске началось у Вечного огня на Аллее Славы. Там состоялся митинг в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и церемония возложения венков и цветов к мемориалу. Участие приняли сотни южноуральцев, военные, ветераны, руководители города и области, представители духовенства.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

У Вечного огня рядом с военнослужащими выстроился реконструированный взвод в форме времен Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Празднование продолжилось на площади Революции, где состоялись торжественное построение Челябинского гарнизона и парад военной техники.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Механизированную часть парада открыла колонна автобронетанковой техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Возглавил ее легендарный танк Т-34. Исторические машины сменила современная боевая техника, в том числе бронетранспортеры, грузовики «Урал», КамАЗы.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Несколькими часами позднее челябинцы приняли участие в акции "Бессмертный полк". 70 тыс. человек прошли в составе колонны от перекрестка проспекта Ленина и улицы Энгельса до Вечного огня на Аллее Славы.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

"Настоящий полк! Очень здорово! Еще никогда такого не видела, чтобы в Челябинске одновременно собиралось столько людей", - написали свидетели события в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Вечером 9 мая в небо над Челябинском выпустили 3,5 тыс. разновысотных залпов. Салют с набережной смотрели тысячи челябинцев. Для ветеранов подготовили трибуну у РК "Мегаполис".

По словам участника ВОВ, челябинца Николая Егоровича Шайбалова, салют 2017 года был одним из лучших за последние годы. "Я недавно, вообще-то [смотрю салют с набережной], только четвертый год, но каждый год. Хорошо все сделано, хорошо. Совет ветеранов Советского района, Шайбалов Николай Егорович, участник Отечественной войны. Мой боевой путь [начался] с форсирования Днепра между Днепродзержинском и Днепропетровском. Участвовал в освобождении правосторонней Украины: Кривой Рог, Одесская, Николаевская области. Вышли в Молдавию, в Тирасполь в марте месяце 1944 года. Участник я 3-го Украинского фронта", - рассказал Николай Егорович Шайбалов.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Тем не менее, не обошлось без инцидентов. Один из зарядов во время праздничного салюта попал в машину и травмировал людей. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. По их данным, пиротехнический снаряд отлетел за территорию оцепления и попал в толпу зрителей у здания школы ДОСААФ. Есть также мнение, что это могла быть петарда. Одна из пострадавших написала заявление в полицию. У женщины остался большой синяк на груди.



2. Обновленная набережная Миасса, общественно-деловой центр. Как изменится Челябинск к саммиту ШОС?



На этой неделе стали известны подробности еще одного проекта, который может быть реализован при подготовке Челябинска к саммиту ШОС. Власти нашли потенциального инвестора для благоустройства территории от улицы Кирова до бывшего завода оргстекла. Профинансировать проект на условиях концессионного соглашения готова компания "РВМ Капитал". Объем вложений составит более 1,6 млрд рублей. Предлагается разделить набережную Миасса на семь зон.

Как отметил руководитель группы проектных активов инвестиционной группы "РВМ Капитал" Алексей Павлюк, при разработке концепции учитывались потребности жителей Челябинска. Каждая из зон будет выполнять свою функцию. Первая - культурная - будет органично включать в ансамбль историческую застройку, в том числе здание первой электростанции на Труда. Вторая - зона отдыха и общения, там будут обустроены пешеходные и велодорожки. Третья - зона спорта. Четвертая - зона культурных мероприятий, где разместится летний театр и, возможно, летний кинотеатр. Пятая - детская зона, шестая - хозяйственная. Седьмая - зона общественного питания и торговли, которая будет организована по типу рождественских ярмарок в Европе. Если власти придут к соглашению с инвестором, реализация проекта начнется в следующем строительном сезоне.

Фото с сайта vk.com

А проектирование еще одного объекта для саммита ШОС - общественно-делового центра - начнется уже в ближайшее время. Об этом на совещании с губернатором Борисом Дубровским сообщил замглавы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Слободской. В настоящее время завершена подготовка технического задания, пояснил он.



По словам директора «Агентства международного сотрудничества» Ольги Алейниковой, все «дорожные карты» по объектам строительства к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года внесены в информационную систему, что позволяет контролировать их реализацию в режиме онлайн. «В системе отражены проекты, которые требуют непосредственного внимания губернатора, к примеру строительство общественно-делового центра на набережной реки Миасс», - отметила Алейникова.



Губернатор подчеркнул, что архитектурные решения и места возведения объектов к саммитам остаются прежними. «Мы не отступаем от принятых ранее решений в ходе двух архитектурных конкурсов», - сказал Дубровский.



3. The Guardian назвала Челябинск приходящим в упадок городом с «воздухом-васаби»



Журналист одного из самых читаемых ежедневных изданий Великобритании посетил Южный Урал во время создания материала о предвыборной кампании Алексея Навального. Челябинск был одним из городов, в которые политик приехал в апреле 2017 года. Навальный принял участие в открытии своего предвыборного штаба и посетил митинг против строительства Томинского ГОКа.

Фото с сайта cheladmin.ru

Наряду с описанием работы оппозиционера журналист The Guardian создал словесный портрет Челябинска. В тексте описан город, который приходит в упадок. «Челябинск заполнен разрушающимися заводами советского периода, которые дают так много выбросов, что, когда вы вдыхаете, воздух щиплет ноздри как васаби. Это ключевой для страны регион, но это и место, где экономические трудности последних лет ощущаются особенно остро», - написал автор публикации Шон Уокер.

4. Южноуральцы не хотят всю жизнь маяться, поэтому в мае не женятся

Южноуральцы не хотят всю жизнь маяться, поэтому в мае не женятся. Причина - народное поверье. Для регистрации на этот месяц в загсы Челябинской области поступило на 60% меньше заявлений, чем в другие периоды, рассказала корреспонденту "Челябинского эха" председатель регионального госкомитета по делам ЗАГС Людмила Рерих. «Вообще, православная церковь считает, что, наоборот, май месяц способствует зарождению всего нового, что природа просыпается после зимы. Но, видимо, то, что слово "май" и "маяться" - однокоренные, многих настораживает. В мае у нас очень мало заявлений. Зато потом у нас идет всплеск сразу же после мая», - отметила Людмила Рерих. Ажиотаж среди южноуральских молодоженов вызвали красивые даты, которые выпадают в этом году на июль - 07.07.17 и 17.07.17. 7 июля - это пятница, и на это число уже почти нет свободных мест в расписании загсов. Чтобы поженить хотя бы часть желающих, отделениям в Челябинске даже пришлось продлить работу до семи часов вечера. А вот 17 июля - это понедельник, выходной день для загсов, поэтому украсить паспорт симметричной датой регистрации у горожан не получится, рассказала Людмила Рерих. «У нас загсы уже переполнены, они увеличили рабочий день, до семи часов вечера будут проводить регистрации браков. Мы уже анализировали время загруженности. Регистрации идут через каждые 15 минут. В основном это идет Советский ЗАГС - туда 50 заявлений подано. Еще, конечно, были обращения у нас на 17.07.2017. Но этот день выпадает на понедельник, а понедельник у нас нерабочий день», - рассказала Людмила Рерих. Людмила Рерих отметила, что традиционного всплеска активности желающих вступить в брак загсы ожидают также в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.



5. В челябинском зоопарке родился кенгуренок

Кенгуренок появился у 11-летней Стеллы и 4-летнего Джека около трех месяцев назад. Зоологи не заметили момент появления детеныша на свет - кенгуру рождаются крошечными: 2,5 см в длину и весом не более пяти граммов. Малыш перебрался в сумку к матери, и теперь живет там. Сотрудники зоопарка увидели, как он выглядывает оттуда, но немедленно прячется при приближении людей. Пол определить пока не удалось. Это не первенец Стеллы. Она родила уже семь кенгурят. Всех их отправили в разные зверинцы страны. Такая же судьба ждет и нынешнего детеныша, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Публикация от Челябинский Зоопарк (@chel_zoopark)Апр 16 2017 в 11:28 PDT

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