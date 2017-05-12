Фото с сайта ko44.ru

В Челябинской области люди стали на 10% реже погибать и получать увечья на работе. Фонд социального страхования отчитался о снижении производственного травматизма на южноуральских предприятиях в первом квартале 2017-го по сравнению с показателями того же периода 2016 года. Речь идет как о несчастных случаях со смертельным исходом, так и с причинением тяжкого вреда здоровью.

За первые три месяца этого года на производстве пострадали 293 работника, пятерых из этого числа спасти не удалось, серьезные увечья получили 24 человека. Год назад статистика была еще хуже: 326 пострадавших, 34 «тяжелых», семеро погибших.

В 2016 году сумма выплат Челябинского отделения фонда соцстрахования за первые три месяца составила 338 млн рублей, в этом году, как ожидается, она превысит 340 млн.

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Все новости за 12.05.2017 г.»