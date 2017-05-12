Фото с сайта mediazavod.ru

Коммунальщик, охранник молокозавода и экс-мэр выбыли из борьбы за пост главы Златоуста. В финал выборной кампании вышли только действующий градоначальник Вячеслав Жилин и председатель собрания депутатов округа Алексей Карюков. Конкурсная комиссия отсеяла руководителя компании «Коммунсервис №2» Алексея Крутолапова, бывшего главу города Дмитрия Мигашкина и представителя службы безопасности молокозавода Владимира Лубнина. 18 мая по итогам голосования депутатов определится имя победителя гонки. Он займет кресло мэра Златоуста на ближайшие пять лет.

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Все новости за 12.05.2017 г.»