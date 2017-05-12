Фото: Челябинская городская служба спасения

В Челябинске откроют девять пляжей. Купальный сезон в городе официально стартует с 1 июня. К этой дате все места массового отдыха на воде очистят от мусора и обработают от клещей, там установят дежурства спасателей.

Этим летом разрешено плавать и загорать на следующих пляжах:

- пляж «Западный» на берегу Шершневского водохранилища;

- пляж «Солнечный берег» на озере Смолино на улице Хуторная, 70/1;

- городской пляж № 3 «Ясень» на берегу Шершневского водохранилища в поселке АМЗ;

- городской пляж на Шершневском водохранилище на улице Худякова, 22;

- центр активного отдыха «Русские забавы» на первом километре шоссе Западное на берегу Шершневского водохранилища;

- пляж на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской на озере Смолино;

- пляж «Белый парус» на берегу Шершнёвского водохранилища в поселке Шершни;

- пляж рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова на Первом озере;

- пляж «Прибой» за домом № 79 на улице Новороссийской на озере Смолино.

«Впервые в список вошли пляж в Ленинском районе на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской и пляж на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова в Тракторозаводском районе, — сообщил заместителя начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Вячеслав Александров. — Хочу также отметить, что на пляже «Русские забавы» купаться не рекомендуется из-за сильно заиленного дна водоема».

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Все новости за 12.05.2017 г.»