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В Челябинске откроют девять пляжей
12.05.2017 г. 15:02
В Челябинске откроют девять пляжей. Купальный сезон в городе официально стартует с 1 июня. К этой дате все места массового отдыха на воде очистят от мусора и обработают от клещей, там установят дежурства спасателей.
Этим летом разрешено плавать и загорать на следующих пляжах:
- пляж «Западный» на берегу Шершневского водохранилища;
- пляж «Солнечный берег» на озере Смолино на улице Хуторная, 70/1;
- городской пляж № 3 «Ясень» на берегу Шершневского водохранилища в поселке АМЗ;
- городской пляж на Шершневском водохранилище на улице Худякова, 22;
- центр активного отдыха «Русские забавы» на первом километре шоссе Западное на берегу Шершневского водохранилища;
- пляж на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской на озере Смолино;
- пляж «Белый парус» на берегу Шершнёвского водохранилища в поселке Шершни;
- пляж рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова на Первом озере;
- пляж «Прибой» за домом № 79 на улице Новороссийской на озере Смолино.
«Впервые в список вошли пляж в Ленинском районе на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской и пляж на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова в Тракторозаводском районе, — сообщил заместителя начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Вячеслав Александров. — Хочу также отметить, что на пляже «Русские забавы» купаться не рекомендуется из-за сильно заиленного дна водоема».
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