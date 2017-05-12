Скриншот с сайта instagram.com / chel_zoopark

В челябинском зоопарке родился кенгуренок. Он появился у 11-летней Стеллы и 4-летнего Джека около трех месяцев назад. Зоологи не заметили момент появления детеныша на свет - кенгуру рождаются крошечными: 2,5 см в длину и весом не более пяти граммов. Малыш перебрался в сумку к матери, и теперь живет там. Сотрудники зоопарка увидели, как он выглядывает оттуда, но немедленно прячется при приближении людей. Пол определить пока не удалось. Это не первенец Стеллы. Она родила уже семь кенгурят. Всех их отправили в разные зверинцы страны. Такая же судьба ждет и нынешнего детеныша, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Публикация от Челябинский Зоопарк (@chel_zoopark)Апр 16 2017 в 11:28 PDT

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