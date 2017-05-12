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Южноуральцы не хотят всю жизнь маяться, поэтому в мае не женятся. Причина - народное поверье. Для регистрации на этот месяц в загсы Челябинской области поступило на 60% меньше заявлений, чем в другие периоды, рассказала корреспонденту "Челябинского эха" председатель регионального госкомитета по делам ЗАГС Людмила Рерих.

«Вообще, православная церковь считает, что, наоборот, май месяц способствует зарождению всего нового, что природа просыпается после зимы. Но, видимо, то, что слово "май" и "маяться" - однокоренные, многих настораживает. В мае у нас очень мало заявлений. Зато потом у нас идет всплеск сразу же после мая», - отметила Людмила Рерих.

Ажиотаж среди южноуральских молодоженов вызвали красивые даты, которые выпадают в этом году на июль - 07.07.17 и 17.07.17. 7 июля - это пятница, и на это число уже почти нет свободных мест в расписании загсов. Чтобы поженить хотя бы часть желающих, отделениям в Челябинске даже пришлось продлить работу до семи часов вечера. А вот 17 июля - это понедельник, выходной день для загсов, поэтому украсить паспорт симметричной датой регистрации у горожан не получится, рассказала Людмила Рерих.

«У нас загсы уже переполнены, они увеличили рабочий день, до семи часов вечера будут проводить регистрации браков. Мы уже анализировали время загруженности. Регистрации идут через каждые 15 минут. В основном это идет Советский ЗАГС - туда 50 заявлений подано. Еще, конечно, были обращения у нас на 17.07.2017. Но этот день выпадает на понедельник, а понедельник у нас нерабочий день», - рассказала Людмила Рерих.

Людмила Рерих отметила, что традиционного всплеска активности желающих вступить в брак загсы ожидают также в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

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Все новости за 12.05.2017 г.»