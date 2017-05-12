Фото с сайта www.a-48.ru

Жители Паркового-2 не дали застройщику копать парковки под детскими площадками. Проект планировки части жилого района №6 в границах Новоградского и Комсомольского проспектов и улицы Татищева представили на публичных слушаниях. В соответствии с документом в микрорайоне должны были обустроить подземные парковки почти на 1200 мест. Стоянки застройщик - компания АПРИ «Флай Плэнинг» - рассчитывала сделать подземными и разместить под детскими площадками и нынешними временными парковками. На время рытья котлованов наземные объекты пообещали перенести. Однако жители Паркового-2 сочли, что площадки временного размещения слишком далеки от домов. Кроме того, люди обратили внимание на недостаточное количество мест на подземной стоянке. Проект отправили на доработку, после которой назначат дату новых слушаний.

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Все новости за 12.05.2017 г.»