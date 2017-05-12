Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский указал главам городов и районов основные направления работы. Губернатор выступил на Съезде Совета муниципальных образований.

Одним из приоритов развития территорий Дубровский назвал расселение из аварийного жилья. Он попросил глав ускорить эту работу. Вторым значимым направлением губернатор считает модернизацию здравоохранения. По его словам, в регионе успешно реализуется программа «Земский доктор» и введена новая – «Земский фельдшер», которые позволят укрепить среднее медицинское звено. Также в области в целом завершена централизация учреждений здравоохранения.

«В этом году запланировано строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов, с объемом финансирования 20,5 миллиона рублей», – отметил Борис Дубровский.

Приоритетным вектором в работе для руководителей в Год экологии глава региона обозначил создание новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Губернатор напомнил, что в Челябинске до мая 2018 года должен появиться проект рекультивации городской свалки, который будет реализован до 2020 года.

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Все новости за 12.05.2017 г.»