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Жители Урала в майские праздники в пять раз чаще посещали кино и театры
12.05.2017 г. 13:08
Жители Урала в майские праздники в пять раз чаще посещали кино и театры. Так сильно увеличился поток посетителей по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек составил 1270 рублей, это почти на 200 рублей больше, чем в первой половине мая в 2016-м. Такие выводы сделали специалисты сервиса Яндекс.Деньги, изучив онлайн-платежи жителей уральских городов.
Развлекаясь в праздники, люди не забывали готовиться к сезону активного летнего отдыха — количество покупок товаров для спорта и туризма выросло в пять с лишним раз по сравнению с первыми днями мая 2016 года. В полтора раза больше уральцы истратили на одежду, обувь и аксессуары. А вот билетов на самолеты приобрели на треть меньше. Те, кто все-таки отправился в путешествие, в среднем за раз тратили на авиабилеты 8830 рублей. Год назад эта сумма составляла 9120 рублей.
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