Фото с сайта promir.club

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Челябинска в Симферополь. Авиакомпания обслуживает по субсидиям несколько направлений из Калининграда и Симферополя. На некоторых из маршрутов работает дочерняя структура «Аэрофлота» «Россия». Продажи льготных билетов туда-обратно стартовали сегодня, 12 мая. Приобрести можно проездные документы на рейсы в период с 15 мая по 30 ноября 2017 года включительно. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономклассе могут граждане России в возрасте до 23 лет и более 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), а также инвалиды. Стоимость билета Челябинск - Симферополь в один конец - 3 тыс. 750 рублей.

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Все новости за 12.05.2017 г.»