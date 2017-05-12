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«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Челябинска в Симферополь
12.05.2017 г. 13:00
Фото с сайта promir.club
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Челябинска в Симферополь. Авиакомпания обслуживает по субсидиям несколько направлений из Калининграда и Симферополя. На некоторых из маршрутов работает дочерняя структура «Аэрофлота» «Россия». Продажи льготных билетов туда-обратно стартовали сегодня, 12 мая. Приобрести можно проездные документы на рейсы в период с 15 мая по 30 ноября 2017 года включительно. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономклассе могут граждане России в возрасте до 23 лет и более 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), а также инвалиды. Стоимость билета Челябинск - Симферополь в один конец - 3 тыс. 750 рублей.
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