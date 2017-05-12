Борис Дубровский: в Челябинске нужно создать зеленый пояс вокруг промышленных предприятий

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске нужно создать зеленый пояс вокруг промышленных предприятий. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский во время участия в акции «Всероссийский день посадки леса». Вместе с детьми из школьных лесничеств глава региона высадил сосны в Челябинском городском бору. На территории появилось более 11 тыс. сеянцев взамен уничтоженных пожарами деревьев.

Губернатор назвал наличие зеленого массива в мегаполисе удивительным явлением и призвал беречь лес. «Недавно я был с рабочим визитом в Индии. Там вокруг и внутри предприятий есть зеленые насаждения, цель которых – защита окружающей среды от тех негативных выбросов, которые всегда есть у металлургической промышленности. В Челябинске тоже стоит задуматься о том, что мы можем сделать зеленый пояс вокруг наших промышленных предприятий», - сказал Борис Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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