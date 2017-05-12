Фото с сайта www.zs74.ru

Парижский полумарафон в Челябинской области стартует от Эйфелевой башни. Забег в селе Париж Нагайбакского района соберет 400 участников со всей страны. Им предстоит преодолеть на выбор дистанцию в 21 или пять километров. Двигаться придется по пересеченной местности. Каждому легкоатлету дадут специальный браслет с чипом, который будет точно измерять время забега от старта до финиша. Призовой фонд распределят между победителями в разных возрастных категориях. Полумарафон состоится 3 июня, он начнется в 11 часов утра возле знаменитой южноуральской Эйфелевой башни, которая служит жителям Нагайбакского района вышкой сотовой связи.

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Все новости за 12.05.2017 г.»