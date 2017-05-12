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33-летний водитель погиб в ДТП под Южноуральском
12.05.2017 г. 12:37
33-летний водитель погиб в ДТП под Южноуральском. Пострадали двое, в том числе 10-летний ребенок. Авария произошла в четверг, 11 мая, в 17:10 на 12-м километре дороги Южноуральск – Магнитогорск. 48-летний житель Увельского района за рулем автомобиля Foton Tunland в условиях дождя не выбрал безопасную скорость. В итоге он не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в Kia Spectra. На месте скончался водитель легковушки. Травмы получили двое пассажиров корейской иномарки. Один из них - ребенок, который был в детском кресле. Пострадавших увезли в больницу, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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