Фото с сайта polit74.ru

В библиотеке имена Пушкина целый отдел уволили после скандала с «рейдерами». На улице оказались четверо специалистов, которые выступили против переформатирования юношеского отдела.

Шумиха вокруг учреждения началась в марте 2017 года. Руководство запланировало перевести подразделение из отдельного помещения в общий фонд, а на освобожденном месте открыть кафе. Мотивировали это необходимостью привлекать аудиторию в библиотеку, напоминает Znak.com. Однако сотрудники категорически не согласились с таким сценарием, и выселение фонда обернулось конфликтом. На сторону библиотекарей встали представители движения «Всероссийское родительское сопротивление», у входа в здание организовали пикеты. В результате сотрудники юношеского отдела были уволены по различным статьям. Два человека, которых обвинили в прогулах, намерены отстаивать свою репутацию в суде. Восстанавливаться на «реорганизованных» рабочих местах специалисты, впрочем, не планируют.

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