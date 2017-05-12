Фото с сайта новости-саратова.рф

Украина заберет обратно из Челябинской области свои радиоактивные отходы. Правительство страны в ускоренном темпе строит в чернобыльской зоне отчуждения комплекс "Вектор", сообщает ТАСС. Там будут захоронены облученные материалы, оставшиеся после топливных сборок украинских АЭС. С 1993 года эти отходы Украина отправляет на территорию России в соответствии с соглашением о сотрудничестве. Они хранятся в том числе на территории ПО "Маяк" в Озерске. В частности, там находятся продукты переработки топлива реакторов Ровенской атомной электростанции.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что отходы будут вывезены до конца 2018 года. "Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии - на 2018-й", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Сейчас Украина ежегодно платит России за услуги по хранению и переработке облученных веществ около 200 млн долларов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 12.05.2017 г.»