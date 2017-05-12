Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Суд принял ходатайство о заочном аресте Михаила Юревича. Прошение о заключении под стражу экс-главы Челябинской области подал следователь. Оно будет рассмотрено в Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня, 12 мая. Точное время заседания пока не назначено.

Михаила Юревича обвиняют в получении взятки и подстрекательстве к клевете. Сейчас он находится на лечении в Лондоне и не может прибыть для дачи показаний из-за состояния здоровья. Адвокат бывшего губернатора Игорь Трунов рассказал, что из-за недуга Юревич на данный момент не может оценить ход следствия.

«Он не совсем отдает отчет процессуальным документам, то есть он больной, он не в состоянии полноценно оценить те или иные доказательства и принять те или иные решения. Юревичу никаких обвинений не предъявляли, он находится в статусе подозреваемого», - отметил Игорь Трунов.

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Все новости за 12.05.2017 г.»