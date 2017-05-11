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Обанкротивший уфалейский завод бизнесмен отделался штрафом в 400 тыс. рублей. В среду, 10 мая, Верхнеуфалейский городской суд признал владельца завода металлургического машиностроения Владимира Воронова виновным в неправомерных действиях в период банкротства предприятия. Доказано, что свердловский предприниматель вывел практически весь производственный комплекс «УЗММ» на подконтрольное ему ООО «Уфалейский завод металлоизделий» по заниженным ценам. Ущерб, который бизнесмен причинил кредиторам, оценили в 270 млн рублей. Еще 125 млн налогов из-за банкротства завода потеряло государство.

Уголовной ответственности Воронов избежал из-за того, что суд переквалифицировал дело со статьи «Преднамеренное банкротство» на «Неправомерные действия в период банкротства», как того ранее требовал представитель облпрокуратуры. Адвокаты кредиторов намерены обжаловать приговор.

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