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Власти выделили Копейску 190 млн рублей на расселение из ветхого жилья

11.05.2017 г. 13:03

Власти выделили Копейску 190 млн рублей на расселение из ветхого жилья
Фото с сайта tulasmi.ru

Власти выделили Копейску 190 млн рублей на расселение из ветхого жилья. Это половина из общей суммы, направленной на такие цели из областного бюджета. Копейск считается самым проблемным в этом вопросе. Большая часть неисполненных судебных решений в регионе приходится на этот город. Об этом рассказала губернатору Борису Дубровскому уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Глава региона попросил омбудсмена держать на контроле защиту прав граждан, получающих квартиры взамен старых. «Я прошу вас подключиться к решению этой серьезной задачи и оказать содействие в улаживании спорных ситуаций», – сказал Борис Дубровский.

 

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