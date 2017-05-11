Фото с сайта tulasmi.ru

Власти выделили Копейску 190 млн рублей на расселение из ветхого жилья. Это половина из общей суммы, направленной на такие цели из областного бюджета. Копейск считается самым проблемным в этом вопросе. Большая часть неисполненных судебных решений в регионе приходится на этот город. Об этом рассказала губернатору Борису Дубровскому уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Глава региона попросил омбудсмена держать на контроле защиту прав граждан, получающих квартиры взамен старых. «Я прошу вас подключиться к решению этой серьезной задачи и оказать содействие в улаживании спорных ситуаций», – сказал Борис Дубровский.

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Все новости за 11.05.2017 г.»