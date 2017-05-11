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Эксперты заявили о необходимости общественного экологического контроля в Челябинской области
11.05.2017 г. 12:59
Фото с сайта tumix.ru
Эксперты заявили о необходимости общественного экологического контроля в Челябинской области. Мнения специалистов в разных областях знаний - от госслужащих до работников культуры и представителей СМИ - собрали социологи филиала Президентской академии. Абсолютное большинство экспертов - свыше 83% - назвали общественный контроль за природоохранной деятельностью необходимым. Так высказались представители всех групп опрошенных. Каждый десятый отметил, что мониторинг нужен, но он должен быть строго регламентирован. Вариант «в общественном контроле нет необходимости» не выбрал никто.
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