Фото с сайта www.admbal.ru

В центре Челябинска на 1,5 месяца закрыли движение. Причиной стало строительство тепловой сети по улице Татьяничевой. Ограничение введено на участке улицы от Витебской до Смирных. Запрет на проезд транспорта будет действовать до 30 июня, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 11.05.2017 г.»