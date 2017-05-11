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В центре Челябинска на 1,5 месяца закрыли движение
11.05.2017 г. 12:55
Фото с сайта www.admbal.ru
В центре Челябинска на 1,5 месяца закрыли движение. Причиной стало строительство тепловой сети по улице Татьяничевой. Ограничение введено на участке улицы от Витебской до Смирных. Запрет на проезд транспорта будет действовать до 30 июня, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
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