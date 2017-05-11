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Полицейский насмерть сбил пешехода на трассе под Челябинском
11.05.2017 г. 12:38
Полицейский насмерть сбил пешехода на трассе под Челябинском. Авария произошла в среду, 10 мая, в 23 часа 55 минут на 28-м километре дороги «Западный обход г.Челябинска» в Сосновском районе. 43-летний водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Участок трассы, где случилось ДТП, не освещен. От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему 35-45 лет.
За рулем иномарки находился сотрудник полиции. Он находился не на службе и был трезв, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. Проводится служебная проверка. Если вину полицейского установят, его уволят из органов внутренних дел.
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