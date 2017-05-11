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The Guardian назвала Челябинск приходящим в упадок городом с «воздухом-васаби»
11.05.2017 г. 12:37
The Guardian назвала Челябинск приходящим в упадок городом с «воздухом-васаби». Журналист одного из самых читаемых ежедневных изданий Великобритании посетил Южный Урал во время создания материала о предвыборной кампании Алексея Навального. Челябинск был одним из городов, в которые политик приехал в апреле 2017 года. Навальный принял участие в открытии своего предвыборного штаба и посетил митинг против строительства Томинского ГОКа.
Наряду с описанием работы оппозиционера журналист The Guardian создал словесный портрет Челябинска. В тексте описан город, который приходит в упадок. «Челябинск заполнен разрушающимися заводами советского периода, которые дают так много выбросов, что, когда вы вдыхаете, воздух щиплет ноздри как васаби. Это ключевой для страны регион, но это и место, где экономические трудности последних лет ощущаются особенно остро», - написал автор публикации Шон Уокер.
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