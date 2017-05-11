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Защитник «Трактора» прилетел на свадьбу на вертолете

11.05.2017 г. 12:21

Защитник «Трактора» прилетел на свадьбу на вертолете
Скриншот с сайта instagram.com / maxpandavideo

Защитник «Трактора» прилетел на свадьбу на вертолете. Артем Бородкин и его невеста Ольга 5 мая сочетались браком на берегу озера Смолино. Самой эффектной частью стал момент прибытия жениха. 26-летний спортсмен спустился с неба на арендованном вертолете. Фотографии в соцсетях с хештегом #любовьпробилазащиту стали выкладывать гости и организаторы.

 

 

 

Множество комментариев собрала утренняя фотосессия невесты. Девушка позировала вместе с живым львенком Моней, взятом специально для этого из частного зоопарка. Кроме того, на свадьбу пары в Челябинск специально приезжал поп-исполнитель T-Killah.

  

 

 

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