Скриншот с сайта instagram.com / maxpandavideo

Защитник «Трактора» прилетел на свадьбу на вертолете. Артем Бородкин и его невеста Ольга 5 мая сочетались браком на берегу озера Смолино. Самой эффектной частью стал момент прибытия жениха. 26-летний спортсмен спустился с неба на арендованном вертолете. Фотографии в соцсетях с хештегом #любовьпробилазащиту стали выкладывать гости и организаторы.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Макс Борщев (@maxpandavideo)Май 5 2017 в 4:22 PDT

Множество комментариев собрала утренняя фотосессия невесты. Девушка позировала вместе с живым львенком Моней, взятом специально для этого из частного зоопарка. Кроме того, на свадьбу пары в Челябинск специально приезжал поп-исполнитель T-Killah.

Публикация от Артем Бородкин (@borodkin_artem)Май 6 2017 в 10:15 PDT

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