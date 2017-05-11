  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +15 ... +17 C°
  • +17 ... +19 C°
  • 58.0824р. - 0.4558
  • 63.2634р. - 0.9764
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Книги в челябинском вузе заговорят голосами студентов

11.05.2017 г. 12:06

Книги в челябинском вузе заговорят голосами студентов
Фото с сайта news.vse42.ru

Книги в челябинском вузе заговорят голосами студентов. В Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете приступили к реализации социального проекта, в рамках которого волонтеры запишут аудиоверсии учебных пособий для слабовидящих. Авторы получили поддержку минобра Челябинской области и ряда национальных премий.

Основная миссия проекта «Голос книги» - создание фонда аудиокниг для слабовидящих и слепых по дисциплинам высших учебных заведений, которые сейчас отсутствуют в свободном доступе. В приоритете - методические издания по психологии, анатомии и истории. Как рассказали в вузе, инициатива стала особенно актуальной в связи с внедрением инклюзивного образования в России. Кроме того, в областной библиотеке для слепых зарегистрированы более 3 тыс. инвалидов по зрению, многие из них нуждаются в учебных пособиях в аудиоформате.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 11.05.2017 г.»

Новости на эту тему