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Книги в челябинском вузе заговорят голосами студентов. В Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете приступили к реализации социального проекта, в рамках которого волонтеры запишут аудиоверсии учебных пособий для слабовидящих. Авторы получили поддержку минобра Челябинской области и ряда национальных премий.

Основная миссия проекта «Голос книги» - создание фонда аудиокниг для слабовидящих и слепых по дисциплинам высших учебных заведений, которые сейчас отсутствуют в свободном доступе. В приоритете - методические издания по психологии, анатомии и истории. Как рассказали в вузе, инициатива стала особенно актуальной в связи с внедрением инклюзивного образования в России. Кроме того, в областной библиотеке для слепых зарегистрированы более 3 тыс. инвалидов по зрению, многие из них нуждаются в учебных пособиях в аудиоформате.

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Все новости за 11.05.2017 г.»