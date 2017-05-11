Фото с сайта московский-доктор.рф

Челябинцев будут тестировать на ВИЧ в развлекательном комплексе. В течение недели с 15 по 21 мая мобильная лаборатория будет ежедневно работать в "Мегаполисе". Там можно будет выяснить не только свой ВИЧ-статус, но и сдать анализ крови на гепатит С. Акция приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается 21 мая. Она призвана обратить внимание людей на опасную ситуацию, которая сложилась на Южном Урале.

По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, каждый сотый житель региона является носителем ВИЧ. В прошлом году количество выявленных заболевших немного снизилось, но их число продолжает оставаться высоким - около 4,5 тыс. человек. Более половины заразились вирусом половым путем.

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Все новости за 11.05.2017 г.»