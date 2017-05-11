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«Гринфлайт» отсудил у собственной «дочки» около 1 млрд рублей
11.05.2017 г. 11:59
«Гринфлайт» отсудил у собственной «дочки» около 1 млрд рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск застройщика «Академ Riverside» к дочерней структуре - компании «Промстрой», которая является генподрядчиком жилого комплекса. Фирма не выполнила фактически оплаченный объем работ и теперь должна вернуть долг. Помимо «Гринфлайта» в кредиторах значатся еще 122 физических и юридических лица. Согласно картотеке суда, с 2015 года к «Промстрою» подано исков на сумму более 110 млн рублей. Деньги планируют взыскивать за счет распродажи активов — строительной техники, недвижимости, дебиторской задолженности, сообщает «Коммерсантъ».
В настоящее время у «Гринфлайта» более 4 тыс. дольщиков. Компания планирует сдать шесть домов в июле и семь — в декабре. Завершение строительства проблемного ЖК «Академ Riverside» ожидается до конца 2018 года. Расследуется уголовное дело по факту хищения средств в строительной компании, о фигурантах не сообщается. Предварительное следствие продлили до 14 июля.
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