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Начальник управления транспорта Челябинска снял кандидатуру с выборов мэра Златоуста
11.05.2017 г. 11:56
Фото с сайта znak.com
Начальник управления транспорта Челябинска снял кандидатуру с выборов мэра Златоуста. Роман Болотов отозвал свое заявление сегодня, 11 мая. Продолжать предвыборную гонку будут шесть человек. Это действующий глава Вячеслав Жилин, спикер собрания депутатов Алексей Карюков, а также коммунальщики Алексей Крутолапов и Виталий Пликин, сотрудник молокозавода Владимир Лубнин и бывший глава округа Дмитрий Мигашкин. Фаворитом считают Жилина. В пятницу, 12 мая, пройдет заседание комиссии, на котором кандидаты представят предвыборные программы. Окончательное решение большинством голосов 18 мая примут местные депутаты.
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