Фото с сайта gubernator74.ru

Все моногорода Челябинской области могут претендовать на получение статуса ТОСЭР. Это стало возможным после принятия на федеральном уровне критериев создания территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных городах. По словам губернатора Бориса Дубровского, после согласования полного списка требований, «теоретически все 16 моногородов Челябинской области получили возможность претендовать на получение статуса ТОСЭР».

Как отметил министр экономического развития региона Сергей Смольников, правительство смягчило требования к инвестиционному проекту. Теперь у него должно быть не менее 10 рабочих мест, а объем капитальных вложений – от 2,5 млн рублей. Раньше всего нужно было в два раза больше. Однако проблемы остались: противоречие в законодательстве, которое не дает создавать ТОСЭР в «запретках», еще не устранено. Губернатор отметил, что с инициативой корректировки могут выступить депутаты Госдумы, сенаторы или правительство области. В части подготовки текста уже есть предварительные договоренности с федеральным минэкономом, добавил Дубровский.

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Все новости за 11.05.2017 г.»