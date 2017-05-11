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Почти половине челябинцев денег хватает только на еду

11.05.2017 г. 09:13

Почти половине челябинцев денег хватает только на еду
Фото с сайта www.nsktv.ru

Почти половине челябинцев денег хватает только на еду. 47% горожан признались, что с трудом могут позволить себе купить что-то из одежды. Каждый третий не имеет возможности выделить средства на приобретение бытовой техники. А у 4% челябинцев зарплаты не хватает даже на продукты. К таким выводам пришли в ходе опроса аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру.

Бедными участники опроса назвали семьи с доходом в 18 тыс. рублей на человека. Для трети челябинцев 15 тыс. - это порог выживания. Для 27% 10 тыс. рублей - минимальный размер дохода, 15% респондентов считают, что с трудом существовать придется при зарплате от 16 до 20 тыс. рублей. Каждый десятый сказал, что бедность, это когда заработок составляет не более 10 тыс. рублей в месяц. Еще 3% опрошенных называют неимущими людей с доходом 40 и 45 тыс. рублей на одного члена семьи.

 

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