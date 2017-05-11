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Дольщики многоэтажек в Чурилово выйдут на митинг в субботу

11.05.2017 г. 09:02

Дольщики многоэтажек в Чурилово выйдут на митинг в субботу
Фото с сайта rechelstroy.ru

Дольщики многоэтажек в Чурилово выйдут на митинг в субботу. Акция, на которой ожидается от 100 до 200 участников, пройдет на Алом поле 13 мая в 14 часов.

Покупатели помещений в неготовых зданиях микрорайона «Чурилово Lake City» организуют акцию из-за задержки сдачи домов компанией «Речелстрой». Среди лозунгов «Папа, мама, я - бездомная семья» и адресованный непосредственно руководителю организации - «Пязок, отдай наши квартиры!».

Всего жилья от застройщика ожидают порядка 1,5 тыс. южноуральцев, около половины дольщиков признаны проблемными. Несколько человек уже судятся с «Речелстроем», требуя признать компанию банкротом.

 

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