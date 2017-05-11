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На северо-западе пьяный водитель на встречной полосе протаранил иномарку
11.05.2017 г. 08:53
Фото: Данила Metis / vk.com/parkoviy_74
На северо-западе пьяный водитель на встречной полосе протаранил иномарку. Из-за этой аварии на улице Бейвеля образовалась пробка. По свидетельствам очевидцев, сегодня, 11 мая, столкнулись Lada Priora и Toyota. В соцсетях пользователи пишут, что водитель отечественной машины был в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и ГИБДД, прибыли две кареты скорой помощи.
Фото: Данила Metis / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Парковый Челябинск"
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