Фото с сайта gubernator74.ru

Проектировать общественно-деловой центр для саммита ШОС начнут в ближайшее время. Об этом на совещании с губернатором Борисом Дубровским сообщил замглавы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Слободской. В настоящее время завершена подготовка технического задания, пояснил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

По словам директора «Агентства международного сотрудничества» Ольги Алейниковой, все «дорожные карты» по объектам строительства к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года внесены в информационную систему, что позволяет контролировать их реализацию в режиме онлайн.

«В системе отражены проекты, которые требуют непосредственного внимания губернатора, к примеру строительство общественно-делового центра на набережной реки Миасс», - отметила Алейникова.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор подчеркнул, что архитектурные решения и места возведения объектов к саммитам остаются прежними. «Мы не отступаем от принятых ранее решений в ходе двух архитектурных конкурсов», - сказал Дубровский.

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Все новости за 11.05.2017 г.»