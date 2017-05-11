Фото с сайта cheladmin.ru

Пострадавшая во время праздничного салюта челябинка обратилась с заявлением в полицию. Женщина получила травму, наблюдая в толпе с набережной Миасса фейерверк в честь Дня Победы. Один из снарядов отлетел за территорию оцепления и попал в место скопления зрителей у здания школы ДОСААФ. Горожане в панике побежали в разные стороны. По данным очевидцев, пострадали несколько человек. Также был поврежден автомобиль. У женщины, которая обратилась в правоохранительные органы, остался большой синяк на груди.

Фото: Ольга Веселова / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

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