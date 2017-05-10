Челябинск
- +15 ... +17 C°
- +17 ... +19 C°
- 58.0824р. - 0.4558
- 63.2634р. - 0.9764
Нескучное право
-
10.05.2017 г. | 16:43
-
02.05.2017 г. | 10:49
Топ-5 новостей Челябинска
«Дорожный ад». Из-за ДТП под мостами Копейское шоссе встало в пробке
10.05.2017 г. 16:20
Фото с сайта 74.мвд.рф
«Дорожный ад». Из-за ДТП под мостами Копейское шоссе встало в пробке. Также движение сильно затруднено на автомобильной развязке рядом с комплексом "Алмаз". Транспорт едет со скоростью не более трех километров в час по направлению к Тракторозаводскому району. Машины столкнулись под железнодорожным мостом на участке, где расходятся улица Рождественского и "Меридиан". По свидетельствам очевидцев, ждущие сотрудников ГИБДД водители заняли две полосы. В соцсетях ситуацию на выезде из Ленинского района в сторону Комсомольской площади называют "дорожным адом".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 11.05.2017 г. На северо-западе пьяный водитель на встречной полосе протаранил иномарку
- 10.05.2017 г. Сброшенный ВАЗом с дороги Chevrolet с тремя пассажирами завис вертикально
- 10.05.2017 г. Движение на Комсомольском проспекте оказалось парализовано из-за трех аварий
- 04.05.2017 г. «Шестерка» врезалась в столб в районе Успенского кладбища, два человека пострадали
- 03.05.2017 г. В «семерке», врезавшейся в электроопору на Свердловском тракте, пострадали двое детей