Фото с сайта 74.мвд.рф

«Дорожный ад». Из-за ДТП под мостами Копейское шоссе встало в пробке. Также движение сильно затруднено на автомобильной развязке рядом с комплексом "Алмаз". Транспорт едет со скоростью не более трех километров в час по направлению к Тракторозаводскому району. Машины столкнулись под железнодорожным мостом на участке, где расходятся улица Рождественского и "Меридиан". По свидетельствам очевидцев, ждущие сотрудников ГИБДД водители заняли две полосы. В соцсетях ситуацию на выезде из Ленинского района в сторону Комсомольской площади называют "дорожным адом".

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Все новости за 10.05.2017 г.»