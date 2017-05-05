Фото с сайта gubernator74.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 29 апреля по 5 мая 2017 года.



1. Борис Дубровский за год потерял 4 млн рублей доходов и пересел с BMW на Mercedes

На сайте губернатора Челябинской области опубликовали налоговую декларацию главы региона за 2016 год. В документе указана сумма доходов около 74 млн рублей. В 2015-м Дубровский заработал почти 78 млн. В то время как благосостояние губернатора уменьшилось на 4 млн рублей, его супруга заработала больше, чем два года назад - 2 млн 375 тыс. рублей против 1 млн 392 тыс.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Изменения претерпели транспортные предпочтения главы региона. В 2015-м на него был записан автомобиль BMW X5. Год спустя губернатор по-прежнему являлся владельцем только одного авто, но уже другой марки - Mercedes-Benz GLE 63. Несколько более обширный транспортный парк жены губернатора в минувшем году также обновился: в ее собственности появился Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC, также есть BMW X3. В 2015-м на женщину был записан Lexus RX 350, теперь в списке его нет.

Количество жилых домов, земельных участков, машиномест, квартир и нежилых помещений в собственности у супругов в 2016-м осталось таким же, как и за год до этого. Только в списке объектов в пользовании у Бориса Дубровского добавился земельный участок площадью свыше 2 тыс. квадратных метров. В той же графе декларации записаны квартира и губернаторская резиденция.

2. На Южном Урале ввели особый противопожарный режим, в нескольких районах - режим ЧС



Особый противопожарный режим ввели на всей территории Челябинской области. Постановлением регионального правительства от 30 апреля 2017 года запрещено выжигать сухую траву и устраивать пикники с разведением костров на полях и в лесах. Во всех районах и городах области создают дополнительные группы, которые будут следить за соблюдением правил безопасности. Нарушителям особого режима грозят штрафы. Для частных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тыс.; для юрлиц – от 400 до 500 тыс. рублей.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

По последним данным, в лесах Челябинской области с начала пожароопасного сезона ликвидированы 252 пожара на площади 2198,02 гектара. Большинство из них произошло в Шершневском, Красноармейском и Чебаркульском лесничествах. На территориях Кунашакского и Красноармейского районов введен режим ЧС. аналогичное решение в ближайшее время будет принято в Сосновском и Чебаркульском районах.

В Челябинске ограничен вход и въезд в городской и Каштакский боры. Также на территории областного центра запрещено разведение костров, проведение палов травы, сжигание мусора.

В Кусинском районе лесной пожар привел к аварии на электросетях. В поселке Медведевка без света остались 1842 человека, а также ряд социальных объектов. Вечером во вторник, 2 мая, произошло повреждение линии электропередачи 35 кВ «Таганай-Медведевка». Причиной стал низовой пожар - сгорели деревянные столбы.

Фото с сайта siberian.mchs.ru

Между тем, в МЧС подвергли жесткой критике подготовку Южного Урала к сезону пожаров. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко потребовал от правительства Челябинской области экстренно собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям и принять меры по предупреждению обострения пожарной обстановки. Тем временем, ситуацию с лесными пожарами власти Челябинской области называют управляемой. По словам замгубернатора Олега Климова, все возгорания в регионе ликвидируют в течение трех суток с момента появления огня.



3. Экологическая катастрофа. Около ста тонн мертвой рыбы всплыло в озере Кунашак



Факт массового замора обнаружил фонд «Маяк-57 Наследие». На странице организации в социальной сети «ВКонтакте» появились видеозаписи с шокирующими кадрами белой от мертвой рыбы поверхности озера. Активисты вместе с представителями районной прокуратуры отправились на водоем и проплыли по нему в резиновой лодке. Пробираться пришлось с трудом, поскольку местами слой рыбы доходит почти до метра. Плотность настолько большая, что озерные птицы ходят по этому "ковру" пешком. Запах, по свидетельству очевидцев, над водоемом стоит невыносимый.

Фото с сайта www.chelproc.ru

По предварительным расчетам, погибло несколько десятков тонн карася, карпа и окуня. Учитывая то, что мертвая рыба покрывает и дно озера, общее количество может дойти до ста тонн, рассказали в фонде.

Фото с сайта www.chelproc.ru

По факту замора прокуратура инициировала проверку. В фонде «Маяк-57 Наследие» высказали предположение, что рыбу отравил ядохимикатами арендатор озера. Сделано это было, по словам активистов, для того, чтобы в «зачищенном» водоеме разводить более ценные породы на продажу.

Видео: "Кунашак без коррупции, Маяк-57 Наследие" / vk.com

В пятницу, 5 мая, в министерстве сельского хозяйства Челябинской области сообщили, что рыба погибла из-за того, что ее придавило льдом. Такие выводы сделали эксперты ведомства в ходе анализа последствий инцидента на водоеме. По словам директора ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Виктора Тихонова, причиной гибели рыбы стало кислородное голодание. В тканях особей при вскрытии не было обнаружено ядохимикатов, сказал эксперт.



4. В Челябинске завершился отопительный сезон и началась подготовка к новому



Отопление в квартирах челябинцев начали отключать со вторника, 2 мая. «Существует определенный норматив, который достигнут, это среднесуточная температура выше плюс восьми градусов в течение пяти дней. До вечера (2 мая) 90 процентов жилого фонда будет отключено, оставшиеся 10 процентов – до завтра утра. В квитанциях это будет отражено. За май челябинцы будут оплачивать только фактически потребленное тепло», - сказал во вторник Евгений Тефтелев.

Фото с сайта vao.mos.ru

После завершения отопительного сезона в городе начинаются работы по летней опрессовке. Опубликован график отключения горячей воды. Первый этап опрессовки в 2017 году стартует 16 мая и продлится до 30 мая. Без горячей воды останутся более тысячи домов, 67 детских садов, 65 учебных заведений и около 20 больниц и поликлиник. Под первый этап отключения попали все районы города. Полный список домов смотрите по ссылке.



5. На ЧМЗ молодая женщина перекинула грудного ребенка через балконные перила



В социальных сетях очевидцы сообщили, что девушка держала малыша за руки, стоя на площадке балкона. Младенец же находился на улице. Ногами он опирался о подставку для цветочного ящика. Прохожие сфотографировали странную «прогулку».

Фото: "Подслушано ЧМЗ (Official)" / vk.com

Выложенные в соцсети «ВКонтакте» снимки вызвали шквал комментариев. Большинство людей осуждали женщину. Впрочем, иные отмечали, что ребенка держат крепко. «Воспитывает десантника», - писали некоторые. По факту заснятого инцидента начал проверку Следственный комитет. В распоряжении правоохранителей оказалась информация о том, что такие «прогулки» ребенок совершал еще несколько раз.

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