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Отец копейского подростка, застрелившего подругу из ружья, получил год и два месяца условно
05.05.2017 г. 16:15
Фото с сайта saroblnews.ru
Отец копейского подростка, застрелившего подругу из ружья, получил год и два месяца условно. Суд признал мужчину виновным в небрежном хранении оружия и боеприпасов. Трагедия произошла в ноябре 2016 года в одном из домов поселка Октябрьский под Копейском. 15-летний сын подсудимого привел в гости подругу 16 лет и решил похвастать перед ней отцовским ружьем, которое находилось в свободном доступе. Демонстрируя оружие, подросток случайно спустил курок. Оказалось, что ружье заряжено. Девушка скончалась на месте.
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