- +4 ... +6 C°
- +8 ... +10 C°
- 58.5382р. + 0.9668
- 64.2398р. + 1.5100
-
02.05.2017 г. | 10:49
-
02.05.2017 г. | 10:42
Забывшая ключи жительница Миасса попыталась влезть на балкон из подъезда, но застряла на козырьке
05.05.2017 г. 16:12
Забывшая ключи жительница Миасса попыталась влезть на балкон из подъезда, но застряла на козырьке. Утром сегодня, 5 мая, спасателям пришлось снимать с крошечной площадки женщину, которая переоценила свои силы и оказалась в опасном положении. 56-летняя пенсионерка сидела на высоте третьего этажа. Из подъездного окна она умудрилась попасть на козырек балкона, миновав водосточную трубу, но оказаться в квартире не получилось, и женщина стала звать на помощь. Прохожие услышали крики и вызвали спасателей. Отряд прибыл на место, жительницу дома эвакуировали по приставной лестнице, сообщили в пресс-центре службы спасения.
Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 03.05.2017 г. Двое рыбаков пять часов сидели в лодке, застряв посреди Первого озера
- 26.04.2017 г. В Челябинской области утонули двое фанатов весенней рыбалки
- 24.04.2017 г. В Челябинской области дважды за выходные пришлось спасать из леса людей
- 21.04.2017 г. 33-летний мужчина отправился купаться на карьер под Челябинском и утонул
- 18.04.2017 г. В Миассе спасли запертую на балконе пожилую женщину