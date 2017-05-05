Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Забывшая ключи жительница Миасса попыталась влезть на балкон из подъезда, но застряла на козырьке. Утром сегодня, 5 мая, спасателям пришлось снимать с крошечной площадки женщину, которая переоценила свои силы и оказалась в опасном положении. 56-летняя пенсионерка сидела на высоте третьего этажа. Из подъездного окна она умудрилась попасть на козырек балкона, миновав водосточную трубу, но оказаться в квартире не получилось, и женщина стала звать на помощь. Прохожие услышали крики и вызвали спасателей. Отряд прибыл на место, жительницу дома эвакуировали по приставной лестнице, сообщили в пресс-центре службы спасения.

Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

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