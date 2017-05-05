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Общественный транспорт в Челябинске 9 мая будет ходить до двух часов ночи
05.05.2017 г. 16:08
Общественный транспорт в Челябинске 9 мая будет ходить до двух часов ночи. В связи с проведением праздничных мероприятий трамваи, троллейбусы и автобусы перейдут на особый режим работы. На время проведения торжественного построения с 10 до 14 часов движение будет закрыто на шести участках:
- по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;
- проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны);
- по улице Тимирязева от Свободы до Свердловского проспекта;
- по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
- улица Елькина от Тимирязева до Воровского;
- по улице Цвиллинга от улицы Труда до улицы Тимирязева.
На время прохождения шествия «Бессмертного полка» с 13 до 16 часов полностью избавят от транспорта проспект Ленина от Лесопарковой до Пушкина и улицу Цвиллинга от Тимирязева до Вечного огня.
Центр города и улицу Братьев Кашириных перекроют во время салюта с 20:00 до 23:30. Движение будет ограничено:
- на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда,
- на улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы,
- на улице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской,
- на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина,
- на улице Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.
К моменту окончания фейерверка трамваи и троллейбусы сосредоточатся на остановках "Алое поле", "Детский мир", "Площадь Революции", развозить празднующих будут также с перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы. Электротранспорт отправится во все районы города. Эта работа продолжится до двух часов ночи.
Автовокзал "Центральный" (ДС "Юность") будет закрыт 9 мая с 18:00 до 24:00. Отправление междугородних автобусов в троицком и уфимском направлениях в течение дня будет осуществляться от автостанции "Южная" (Областная больница).
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