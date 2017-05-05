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Борис Дубровский за год потерял 4 млн рублей доходов и пересел с BMW на Mercedes
05.05.2017 г. 16:04
Борис Дубровский за год потерял 4 млн рублей доходов и пересел с BMW на Mercedes. На сайте губернатора Челябинской области опубликовали налоговую декларацию главы региона за 2016 год. В документе указана сумма доходов около 74 млн рублей. В 2015-м Дубровский заработал почти 78 млн. В то время как благосостояние губернатора уменьшилось на 4 млн рублей, его супруга заработала больше, чем два года назад - 2 млн 375 тыс. рублей против 1 млн 392 тыс.
Изменения претерпели транспортные предпочтения главы региона. В 2015-м на него был записан автомобиль BMW X5. Год спустя губернатор по-прежнему являлся владельцем только одного авто, но уже другой марки - Mercedes-Benz GLE 63. Несколько более обширный транспортный парк жены губернатора в минувшем году также обновился: в ее собственности появился Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC, также есть BMW X3. В 2015-м на женщину был записан Lexus RX 350, теперь в списке его нет.
Количество жилых домов, земельных участков, машиномест, квартир и нежилых помещений в собственности у супругов в 2016-м осталось таким же, как и за год до этого. Только в списке объектов в пользовании у Бориса Дубровского добавился земельный участок площадью свыше 2 тыс. квадратных метров. В той же графе декларации записаны квартира и губернаторская резиденция.
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