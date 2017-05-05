Фото с сайта meteovesti.ru

Морозы вернутся в Челябинскую область перед Днем Победы. В ночь на субботу, 6 мая, в горной и низинных частях региона ожидается до -7 градусов. На остальной территории Южного Урала столбики термометров будут опускаться до -4. В Челябинске при этом осадков не ожидается, а по области синоптики обещают дожди и снег. Днем в субботу температура воздуха поднимется до 10-12 градусов тепла. В воскресенье будет около 14 градусов. На 8 мая метеорологи прогнозируют такую же погоду. В День Победы ожидается небольшой снег с дождем и будет около 15 градусов выше нуля.

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